Nesli tehlikede olan sevimli canavarlar Gümüşhane'de ortaya çıktı

Biyolojik mücadelede önemli yer tutan ve savunmaya geçtiğinde kuyruğunun alt bölgesinden yaydığı kötü koku nedeniyle ‘kokarca' olarak da bilinen 3 ‘Alaca sansarı' görüntüleyen vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alaca sansarların sevimli oldukları kadar ürkütücü olduğunu da dile getiren ve o anlara şahit olan Yakup Yıldırım, hayvanların tehlike geçene kadar ürkütücü sesler çıkardığını söyledi.