Nesli tehlikede olan vaşaklar fotokapana yakalandı

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ormanın hayaleti vaşak, yavrularıyla birlikte korunan alanlarımızda özgürce dolaşıyor. Doğada her canlı, büyük bir resmin renkli fırça darbeleri gibi bu dünyanın güzelliklerini paylaşıyor. Bu güzel vaşak ailesi de ülkemizin nadide milli parkında huzurla yaşamaya devam ediyor. Milli Parklar yaban hayatımızın korunması için mücadeleye devam ediyor" denildi.