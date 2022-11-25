Neslihan Atagül derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaprak Dökümü isimli dizide hayat verdiği ‘Deniz’ karakteriyle akıllara kazınan ve daha sonra birçok başarılı projede yer alan oyuncu Neslihan Atagüli son pozuyla beğeni topladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında olan Neslihan Atagül'ü Instagram'da 13 milyondan fazla kişi takip ediyor.
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Eşi Kadir Doğulu ile başrol paylaştığı diziyle ekranlara dönen Neslihan Atagül özel hayatıyla en çok merak edilen isimlerden.
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Neslihan Atagül, şimdilerde rol aldığı dizide 'Macide' karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncu Neslihan Atagül son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gözleri üzerine çekti.
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Siyah konbiniyle göz kamaştıran Neslihan Atagül'ün pozlarına derin göğüs dekoltesi damga vurdu.
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