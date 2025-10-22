Netanyahu Gazze'de ateşkes yürürlükteyken 24 saatte 153 ton bomba atıldığını itiraf etti

Hamas’ın ateşkes anlaşmasını önceki gün açıkça ihlal ettiği iddia eden Netanyahu, “Hamas, gücümüzü hemen hissetti. Gazze'de düzinelerce hedefi 153 ton bomba ile vurduk. Ateşkes, Hamas'ın bizi tehdit etmesi için bir izin belgesi değildir. Bize karşı saldırganlık, çok ağır bir bedel ödetilecektir. ABD Başkanı Donald Trump ile kararlaştırdığımız sürecin sonunda, Hamas'ın askeri ve siyasi gücü ortadan kaldırılacaktır” açıklamasında bulundu..