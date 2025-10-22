Netanyahu Gazze'de ateşkes yürürlükteyken 24 saatte 153 ton bomba atıldığını itiraf etti
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in sivil, çocuk, yaşlı, kadın demeden ölüm yağdırarak dev bir yıkıma yol açtığı Gazze'de "ateşkesi Hamas bozdu" diyerek sadece geçtiğimiz Pazar günü 153 ton bombayla saldırı düzenlediklerini itiraf etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin meclisi Knesset'in açılış oturumunda yaptığı konuşmada, “Benim liderliğim altındaki hükümet, Hamas'ın taleplerinin hiçbirini kabul etmedi. Başımızdaki varoluşsal tehdidi ortadan kaldırdık ve İran eksenine darbeler indirdik. İsrail'in caydırıcılık gücünü artırdık, hayatta olan rehinelerimizi geri getirdik ve hala orada bulunan ölen rehineleri de geri getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Hamas’ın ateşkes anlaşmasını önceki gün açıkça ihlal ettiği iddia eden Netanyahu, “Hamas, gücümüzü hemen hissetti. Gazze'de düzinelerce hedefi 153 ton bomba ile vurduk. Ateşkes, Hamas'ın bizi tehdit etmesi için bir izin belgesi değildir. Bize karşı saldırganlık, çok ağır bir bedel ödetilecektir. ABD Başkanı Donald Trump ile kararlaştırdığımız sürecin sonunda, Hamas'ın askeri ve siyasi gücü ortadan kaldırılacaktır” açıklamasında bulundu..
Öte yandan İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından uydu görüntüleri İsrail ordusunun arkasında bıraktığı geniş çaplı yıkımı ortaya koydu.
Güneydeki Han Yunus ve kuzeydeki Gazze'nin moloz yığınına döndüğü görüldü.