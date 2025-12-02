Netflix'in Münevver Karabulut belgeseli yayınlanmayacak!
Netflix, Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetine ilişkin belgesel hazırladığını duyurmuştu. Karabulut ailesinin başvurusu üzerine belgesel için durdurma kararı verildi.
17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüş; vahşi cinayet ülke genelinde infiale yol açmıştı. Garipoğlu, 197 günlük firarın ardından teslim olmuş ve yargılama sonucu 24 yıl hapse mahkûm edilmişti. Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunmuştu.
Netflix, Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayetine ilişkin "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" isimli belgesel hazırlandığını fragman ile duyurmuştu.
Fragmanın kamuoyunda ses getirmesinin ardından Karabulut ailesi harekete geçti. Aile, mahkemeye 28 Kasım'da ihtiyati tedbir talepli dava dilekçesi sundu.
"Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi" için verilen dava dilekçesinde belgesel için yayın durdurma talep edildi.
Kararda; murisin mal varlığına ilişkin araştırma tamamlanana kadar telafisi güç bir durum oluşmaması için ihtiyati tedbir verilmesine hükmedildi.
İlgili belgesel için sosyal medya, televizyon, Netflix ve benzeri dijital platformlar gibi her türlü satış ve dağıtım mecrasında yayınlanmasının durdurulması kararı verildi.