Nevruz kutlamalarından korkutan görüntüler
Van, Diyarbakır, Tunceli ve Şırnak'ta Nevruz kutlamaları başladı. Alana gelenler HES kodu kontrolü yapılarak alındı. Kutlamalarda sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
VAN
Van'da, HDP'nin organize ettiği nevruz kutlaması başladı. Kutlamaya gelenler, polis ekiplerince 2 arama noktasından geçirildikten sonra alana alındı. Vatandaşların ateşleri ölçülüp üst araması yapıldı.
Van Valiliği'nden alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapılıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirilirken, ateşleri ölçülüp üst aramaları da yapıldı. Nevruz kutlamasına Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bölge milletvekilleri de katılıyor. Saat 09.00'da başlayan kutlamalar, saat 17.00'ye kadar devam edecek. Kurulan güvenlik noktalarında görev yapan polis ekiplerinin, koronavirüs salgınına karşı tulum giyip, maske ve siperlik taktıkları görüldü.
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da, HDP'nin organize ettiği nevruz etkinliği saat 10.00’da başladı. Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'ndaki etkinlikte 5 bin polis görev alıyor. Kutlamaların yapılacağı alanda bazı yollar trafiğe kapatılırken, parkın etrafı bariyerlerle çevrildi. Vatandaşlar oluşturulan 5 ayrı noktadan koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulanarak içeri alınıyor.
HALAY ÇEKTİLER
Diyarbakır'da Bağlar ilçesindeki nevruz alanında başlayan kutlamalara çok sayıda kişi katıldı. Kutlamaya katılanlar, müzik eşliğinde halaylar çekti.