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  3. 22 Mart 2020 18:15

Nevşehir Kapadokya'da düğün fotoğrafı çektiren gelin-damattan maskeli pozlar

Yaklaşık 6 ay önce hayatlarını birleştirecekleri düğün merasimi için mart ayının son haftasını belirleyen Büşra Dertli ve Hasan Sağlam çifti, tedbir kararı doğrultusunda düğünlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Nevşehir Kapadokya'da düğün fotoğrafı çektiren gelin-damattan maskeli pozlar

Yaklaşık 6 ay önce hayatlarını birleştirecekleri düğün merasimi için mart ayının son haftasını belirleyen Büşra Dertli ve Hasan Sağlam çifti, tedbir kararı doğrultusunda düğünlerini iptal etmek zorunda kaldı.

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Nevşehir Kapadokya'da düğün fotoğrafı çektiren gelin-damattan maskeli pozlar

Sade bir törenle dünya evine girmeye hazırlanan çift, Kapadokya bölgesindeki çeşitli turistik mekanlarda evlilik albümü fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.

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Nevşehir Kapadokya'da düğün fotoğrafı çektiren gelin-damattan maskeli pozlar

Gelin, damat ve fotoğrafçının maskeli önlem aldığı çekimde ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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Nevşehir Kapadokya'da düğün fotoğrafı çektiren gelin-damattan maskeli pozlar

Büşra Dertli, hayatlarını birleştirdikleri özel gün dolayısıyla evde kalınması gereken süreçte dış ortama çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Uzun zaman önce kararlaştırdığımız düğünümüzün tarihi böyle bir sürece denk geldi. Yine de böyle güzel bir anısı oldu. Düğünümüz iptal oldu, sadece resmi nikahla günü kapatacağız. İnsanlar, kalabalık ortamlarda bulunmamalı, evlerinde kalmaları gerekiyor." dedi.

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