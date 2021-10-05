Nevşehir'deki ''botanik cami'' görenleri şaşırtıyor
Nevşehir'de Ahmet Aydemir isimli imam, 1992 yılından bu yana görev yaptığı camiyi botanik bahçesine çevirdi. 300'den fazla bitkinin bulunduğu caminin adı da Ciçekli Cami olarak değiştirildi.
Nevşehirli imam hatip Ahmet Aydemir, görev yaptığı caminin içerisini çiçeklerle donatarak botanik bahçesi haline getirdi. Cami hem cemaat hem de halkın büyük beğenisini topladı.
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Taşlıbel Camisi'nde 1992 yılında göreve başlayan Aydemir, 1995 yılından itibaren camiye evinde hobi amaçlı yetiştirdiği çiçeklerden getirmeye başladı.
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Mahalle sakinlerinin desteği sonrasında camideki bitki sayısı gittikçe arttı. Yeni görüntü sonrasında caminin ismi iki yıl önce Çiçekli Cami olarak değiştirildi. Camide, 300'den fazla saksı çiçeği bulunuyor.
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İmam hatip Ahmet Aydemir, camiyi mahallelilerin ve çocukların daha çok ilgisini çekecek hale getirdiği için mutluluk duyduğunu söyledi.
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