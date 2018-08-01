New York sokaklarında ''Trump'' protestosu
ABD yapımı The Handmaid's Tale (Damızlık Kızın Öyküsü) adlı dizinin kostümlerini giyen bir grup, ABD Başkanı Trump'ın göçmen politikasını New York'ta protesto etti.
ABD’nin Washington şehrinde toplanan yüzlerce kadın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ABD İç Güvenlik Bakanlığı Konferansı’ndaki konuşmasından önce Bowling Green 4/5 Metro İstasyonu’nda toplandı.
Buradan Alexander Hamilton Customs House’a yürüyen kadınlar, ünlü distopik dizi The Handmaid’s Tale’deki damızlık karakterleri gibi kırmızı pelerin ve beyaz başlık giyerek eylem yaptı. Gösteriye katılan kadınlar hükümetin kadın ve göçmen politikalarına karşı çıkmak için bu şekilde bir eylem yaptıklarını söyledi.
Gösterinin organizatörlerinden Susan Taylor, yaptığı basın açıklamasında “Donald Trump ve Mike Pence, The Handmaid’s Tale’in model toplumundaki Hıristyan faşist teokratlar gibi davranıyorlar. Kadınların kendi iradesi dışında çocuk sahibi olmasını istiyorlar, göçmen çocukları annelerinden ayırıyorlar ve LGBTQ bireyleri cezalandırıyorlar” ifadelerini kullandı.