New York sokaklarında ''Trump'' protestosu

Buradan Alexander Hamilton Customs House’a yürüyen kadınlar, ünlü distopik dizi The Handmaid’s Tale’deki damızlık karakterleri gibi kırmızı pelerin ve beyaz başlık giyerek eylem yaptı. Gösteriye katılan kadınlar hükümetin kadın ve göçmen politikalarına karşı çıkmak için bu şekilde bir eylem yaptıklarını söyledi.



