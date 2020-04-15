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  3. 15 Nisan 2020 09:15

Koronavirüs yüzünden sadee orada 3 bin 700 kişi evlerinde öldü

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 26 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de, salgının merkezi olan New York'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. New York'ta 3 bin 700'den fazla kişinin koronavirüs testi yapılmadan hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Koronavirüs yüzünden sadee orada 3 bin 700 kişi evlerinde öldü

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 26 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de, salgının merkezi olan New York'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Koronavirüs yüzünden sadee orada 3 bin 700 kişi evlerinde öldü

New York City Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, test edilmeyen 3 bin 700'den fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 

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Koronavirüs yüzünden sadee orada 3 bin 700 kişi evlerinde öldü

Bu nedenle rakamların revize edildiği bildirilirken, söz konusu kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs belirtileri gösterdiği, hastaneye yatış yapmadığı ve evlerinde hayatını kaybettiği belirtildi. 

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Koronavirüs yüzünden sadee orada 3 bin 700 kişi evlerinde öldü

ABD'de genelinde ise 614 binden fazla kişi hastalığa yakalanırken, 26 binin üzerinde can kaybı var. (worldometers) 

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