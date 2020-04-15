Koronavirüs yüzünden sadee orada 3 bin 700 kişi evlerinde öldü
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 26 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de, salgının merkezi olan New York'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. New York'ta 3 bin 700'den fazla kişinin koronavirüs testi yapılmadan hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 26 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de, salgının merkezi olan New York'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
New York City Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, test edilmeyen 3 bin 700'den fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu nedenle rakamların revize edildiği bildirilirken, söz konusu kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs belirtileri gösterdiği, hastaneye yatış yapmadığı ve evlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.