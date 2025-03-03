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New York'ta dünyaca ünlü Meydanı’nda teravih namazı

ABD'nin New York eyaletinde bulunan ünlü Times Meydanı'nda buluşan yüzlerce Müslüman oruçlarını açtıktan sonra meydanda hep birlikte teravih namazı kıldı.

Kaynak: İHA
New York'ta dünyaca ünlü Meydanı’nda teravih namazı - Resim: 1

ABD'nin New York eyaletinde bulunan ünlü Times Meydanı, Ramazan ayının gelişiyle birlikte yüzlerce Müslüman'ın katıldığı iftar ve teravih namazına ev sahipliği yaptı. Soğuk havaya rağmen bir araya gelen Müslümanlar, dualar eşliğinde oruçlarını açtıktan sonra meydanda hep birlikte teravih namazı kıldı.

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New York'ta dünyaca ünlü Meydanı’nda teravih namazı - Resim: 2

Teravih namazı öncesinde meydanda toplanan Müslümanlar, Filistin halkına desteklerini dile getiren konuşmalar yaptı.

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New York'ta dünyaca ünlü Meydanı’nda teravih namazı - Resim: 3

"Özgür Filistin" sloganlarının yankılandığı meydanda, tekbirler eşliğinde İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

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New York'ta dünyaca ünlü Meydanı’nda teravih namazı - Resim: 4

Yapılan konuşmalarda, İslam dininin hoşgörü ve anlayışa dayalı bir din olduğu vurgulanırken, Gazze halkına yönelik saldırıların bir soykırım olduğu ifade edildi ve tüm Müslümanlara birlik çağrısı yapıldı.

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