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Nezarethanedeki arkadaşlarına getirdikleri çiğköfteden bakın ne çıktı!

İstanbul Şişli'de polis merkezinde gözaltında tutulan arkadaşlarına getirdikleri çiğköfteden uyuşturucu hap çıkan 2 kişi gözaltına alındı.

Nezarethanedeki arkadaşlarına getirdikleri çiğköfteden bakın ne çıktı! - Resim: 1

Olay, 23 Aralık Cuma saat 23.00 sıralarında Feriköy Polis Merkezi'nde meydana geldi. A.S. ve Y.B., polis merkezinde gözaltında tutulan arkadaşlarına yemek getirdiler. 

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Nezarethanedeki arkadaşlarına getirdikleri çiğköfteden bakın ne çıktı! - Resim: 2

Dışarıdan yiyecek alınmayacağı uyarısına rağmen ısrarcı olan 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen polisler, getirilen çiğköfteyi inceleyerek içerisinden şeffaf poşete sarılı vaziyette 2 tane uyuşturucu hap buldular. 

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Nezarethanedeki arkadaşlarına getirdikleri çiğköfteden bakın ne çıktı! - Resim: 3

İfadesi alınan Y.B., Feriköy'de bir işletmeden aldığı çiğköftenin içerisine uyuşturucu hapları kendilerinin koyduğunu, daha sonra A.S. ile birlikte gözaltındaki arkadaşlarına vermek üzere polis merkezine getirdiklerini itiraf etti. 

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Nezarethanedeki arkadaşlarına getirdikleri çiğköfteden bakın ne çıktı! - Resim: 4

Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından Y.B. ve A.S. adliyeye sevk edildi. 

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