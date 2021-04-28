Nihat Hatipoğlu: ''Müslüman ve namuslu insan eşini kıskanır''

Pandemi dolayısıyla bu yıl da seyircisiz gerçekleşen iftar ve sahur programlarında bir ilk yaşandı. Hatipoğlu, izleyicilerine sorularınızı sormak için zoom üzerinden bağlanın burada yanıtlayacağız dedikten sonra birçok izleyici sorularını sormak için yayına bağlanarak sorularını sordular.

'ALLAH'A İNANMIYORDU AMA ÇOK İYİ BİR İNSANDI'

İstanbul'dan Zoom bağlantısı ile bağlanarak sorusunu soran genç Atalay, 'Hocam benim babam 3 yıl önce vefat etti. Allah'a inanmıyordu ama çok iyi bir insandı. Bu onun cennete gitmesine fayda sağlayacak mı?' sorusu izleyen herkesi duygulandırdı.