Nihat Hatipoğlu ''Yarışmalardan kazanılan para haram mıdır'' sorusuna bu yanıtı verdi

"Merak eden çok insanımız var. Bazı ailelere göre iğne orucu bozar. Ama bu durum yapılan iğnenin amacıyla ve yoluyla değişkenlik gösterir. Eğer damar yolundan serum veriyorsanız, vitamin takviyesi yapıyorsanız bunlar orucu bozar. Covid-19’la ilgili aşı ise adaleye vurulan ve vitamin olmayan, koruyucu niteliği olan antibiyotiğin bir türü yani bir ilaç. Bu yüzden orucu bozacak bir durum söz konusu değildir. Vücuda doğal yolla giriyor ve mideye ulaşmıyor. Tereddüttünüz varsa kendinizi bu işlemden sonra kötü olacağınızı düşünüyorsanız o günkü orucunuzu tutmaz bir gün kazasını yaparsınız. Böyle bir durumda da 61 gün kaza yapmanız gerekmez. Sadece bir gün kaza yaparak aşınızı bu dönemde de olabilirsiniz."