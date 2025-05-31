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Nijerya felaketi yaşıyor: Sel 151 can aldı

Nijerya'nın Nijer eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi.

Kaynak: DHA / İHA
Nijerya felaketi yaşıyor: Sel 151 can aldı - Resim: 1

Nijerya'nın Nijer eyaletini vuran selde bilanço ağırlaşıyor. Nijer Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı İbrahim Hussaini yaptığı açıklamada, Mokwa kasabasında meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiğini belirtti.

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Nijerya felaketi yaşıyor: Sel 151 can aldı - Resim: 2

Hussaini, 3 bin 18 kişinin yerinden olduğunu, 265 evin tamamen yıkıldığını ve 2 köprünün çöktüğünü aktardı.

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Nijerya felaketi yaşıyor: Sel 151 can aldı - Resim: 3

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, eyalete hızla yardım ulaştırmak için ulusal acil durum müdahale merkezinin faaliyete geçirilmesi talimatını verdi.

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Nijerya felaketi yaşıyor: Sel 151 can aldı - Resim: 4

Tinubu, "Arama ve kurtarma operasyonları devam ediyor ve ilgili tüm federal kurumlar eyalet hükümetinin çabalarını desteklemek için harekete geçirildi. Yardım malzemeleri ve geçici barınak yardımı gecikmeden dağıtılıyor. Bu felaketten etkilenen hiçbir Nijeryalının geride kalmamasını veya duyulmamasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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