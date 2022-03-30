Nikahta öyle bir itiraf yaptı ki... Salon buz kesti!

32 yaşındaki ismi açıklanmayan ilk eş ve Bryant liseden beri arkadaştı ve zamanla Bryant ve Desiree'nin arasında da dostluk oluşmaya başladı. Sağdıç olarak konuşma yapan Bryant, başından beri Desiree'yi sevdiğini ve tanıştığı gün ona aşık olduğunu dile getirdi.