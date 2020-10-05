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  3. 05 Ekim 2020 01:08

Nikahtan çıktı cipiyle fotoğraf çektirenlerin arasına girdi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde nikahtan çıkan sürücünün kontrolünü kaybettiği cipin hatıra fotoğrafı için toplanan kalabalığın arasına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Nikahtan çıktı cipiyle fotoğraf çektirenlerin arasına girdi!

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ereğli ilçesi Süleymanlar Mahallesi Amirallik Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde Melek Acar- Murat Deniz çiftinin nikahına katılan Hasan Aksoy (64), nikahtan sonra 67 AAY 309 plakalı cipine binerek kültür merkezinden ayrılmak istedi. 

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Nikahtan çıktı cipiyle fotoğraf çektirenlerin arasına girdi!

Hasan Aksoy'un kontrolünü kaybettiği cip seyir halindeki 67 ABK 715 plakalı cipe çarptıktan sonra sahil bandına girdi. Sahil bandında hatıra fotoğrafı çektiren gelin ve damat ile yakınlarının arasına giren cip 2 kişiye çarptı. Hakinar Deniz (57) ve Emel Makaracı(47) yaralandı. 

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Nikahtan çıktı cipiyle fotoğraf çektirenlerin arasına girdi!

Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan Hakinar Deniz ile Emel Makarcı'yı hastaneye kaldırdı. Kazadan sonra sinir krizi geçiren yaralı yakınlarını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Gelin Melek Acar ise gözyaşlarını tutamadı. 

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Nikahtan çıktı cipiyle fotoğraf çektirenlerin arasına girdi!

Sürücü Hasan Aksoy, aracın bir anda hareket ettiğini ve frene basmasına rağmen durduramadığını söyledi. Aksoy, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

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