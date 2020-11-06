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  3. 06 Kasım 2020 12:43

Nilüfer Çayı'nda isyan ettiren görüntüler!

Bursa'da, kaynağını Uludağ'ın eteklerinden alan ve Bursa Ovası'nın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Nilüfer Çayı'nın yatağına, katı atık ve moloz döküldü.

Nilüfer Çayı'nda isyan ettiren görüntüler!

Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçelerindeki tarım arazilerinin büyük bir çoğunluğunun sulama ihtiyacını karşılayan Nilüfer Çayı'na moloz ve katı atık atıldı.

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Nilüfer Çayı'nda isyan ettiren görüntüler!

Plastik malzemeler, inşaat kalıntıları gibi atıklar, Nilüfer Çayı'nın Mudanya ilçesi Hasköy Mahallesi ile Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi arasında bulunan yatağına döküldü.

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Nilüfer Çayı'nda isyan ettiren görüntüler!

Bursa Şehir Hastanesi'nin alt kısmında bulunan atıklar hem çevreyi hem de tarımsal sulamada kullanılan Nilüfer Çayı'nın kirlenmesine sebep oldu.

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Nilüfer Çayı'nda isyan ettiren görüntüler!

Uludağ'ın eteklerinden kaynağını alarak Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı'nın yatağına bırakılan atıklar, dron ile havadan görüntülendi.

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