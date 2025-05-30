Nisan 2025'te işsizlikte son 6 ayın zirvesi görüldü
Türkiye İstatatistik Kurumu'nun açıkladığı Nisan 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda dar tanımlı işsizlik yüzde 8,6 ile Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı görüldü....
Türkiye İstatatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 203 bin kişi artarak yüzde 8,6 ile 3 milyon 63 bin kişi oldu.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 32,2 oldu. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 25,4 olan atıl işgücünde böylelilkle 1 yılda 6,8 puanlık artış gerçekleşti.
Dar tanımlı işsizlik oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,5 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,6 seviyesinde gerçekleşti
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 203 bin kişi artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puan artarak %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %11,5 olarak tahmin edildi.