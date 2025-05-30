Nisan 2025'te işsizlikte son 6 ayın zirvesi görüldü

Türkiye İstatatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 203 bin kişi artarak yüzde 8,6 ile 3 milyon 63 bin kişi oldu.