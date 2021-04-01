Nisan ayı memur alım ilanları açıklandı
Belediyelere en az lise mezunu, en az 50 KPSS puanı ile memur alımı yapılacak. Belediyeler de birçok kadroda ve nitelikde memur alımı ilanlarını yayımladı.
Nisan ayına ilişkin memur alımı ilanları yayımlandı. Belediyelerin boş kadrolarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Hemen şunu belirtelim ki, yayımlanan ilanlardaki kadrolara başvurular ilgili belediyeler üzerinden yapılacak. Adaylar istenen belgeler ile belediyeye şahsi başvuru yapabilecekler.
MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
İşte belediyelere alım yapılacak kadrolar şu şekilde: * Bilgisayar İşletmeni, * Çocuk Gelişimci, * Düz Memur, * Evlendirme Memuru, * Hizmetli, * İtfaiye Eri,
* Mimar, * Mühendis, * Sosyal Çalışmacı, * Sosyal Hizmetler Uzmanı, * Şoför, * Tahsildar, * Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, * Veznedar, * Zabıta Memuru,
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Belediyeler adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Buna göre adaylardan, a)Türk vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,