Nisan ayı memur alım ilanları açıklandı

Nisan ayına ilişkin memur alımı ilanları yayımlandı. Belediyelerin boş kadrolarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Hemen şunu belirtelim ki, yayımlanan ilanlardaki kadrolara başvurular ilgili belediyeler üzerinden yapılacak. Adaylar istenen belgeler ile belediyeye şahsi başvuru yapabilecekler.