Nisan ayında kar esareti! Kara saplanan araçlar mahsur kaldı
Van'ın Saray ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalan 3 minibüs kurtarıldı.
Kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Saray ilçesinde dün gece kar yağışı etkili oldu.
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Yağışla birlikte yüksek kesimler beyaza bürünürken, İran sınırının sıfır noktasındaki kırsal Turan, Koçkıran, Dağdeviren mahalleleri ile bazı sınır karakollarının yolları ulaşıma kapandı.
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Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Saray Şantiye Şefliği ekiplerinin kar kalınlığının yer yer yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu bölgede yaptığı çalışmayla mahalle ile sınır karakollarının yolları ulaşıma açtı.
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Öte yandan ekipler yolda kalan 3 mahalle minibüsünü de yolu açarak kurtardı.
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