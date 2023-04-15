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  4. Nisan ayında kar esareti! Kara saplanan araçlar mahsur kaldı

Nisan ayında kar esareti! Kara saplanan araçlar mahsur kaldı

Van'ın Saray ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalan 3 minibüs kurtarıldı.

Nisan ayında kar esareti! Kara saplanan araçlar mahsur kaldı - Resim: 1

Kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Saray ilçesinde dün gece kar yağışı etkili oldu. 

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Nisan ayında kar esareti! Kara saplanan araçlar mahsur kaldı - Resim: 2

Yağışla birlikte yüksek kesimler beyaza bürünürken, İran sınırının sıfır noktasındaki kırsal Turan, Koçkıran, Dağdeviren mahalleleri ile bazı sınır karakollarının yolları ulaşıma kapandı.

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Nisan ayında kar esareti! Kara saplanan araçlar mahsur kaldı - Resim: 3

Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Saray Şantiye Şefliği ekiplerinin kar kalınlığının yer yer yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu bölgede yaptığı çalışmayla mahalle ile sınır karakollarının yolları ulaşıma açtı. 

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Nisan ayında kar esareti! Kara saplanan araçlar mahsur kaldı - Resim: 4

Öte yandan ekipler yolda kalan 3 mahalle minibüsünü de yolu açarak kurtardı. 

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