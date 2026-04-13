Nisan ayının ortasında lapa lapa kar sürprizi: Güne bembeyaz manzarayla uyandılar
Van’da nisan ayı ortasında etkili olan kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde şehir merkezinde yağmur olarak başlayan yağış, yüksek kesimlerde yerini lapa lapa kara bıraktı. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Vanlılar güne yeniden kış mevsiminin atmosferiyle uyandı.
Kaynak: İHA
Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, özellikle Van çevre yolu birinci etapta sürücüler zor anlar yaşadı.
Nisan ayında aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran lapa lapa kar, kenti yeniden kış mevsimine döndürdü.
Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, şehir merkezinde de kısa sürede etkili oldu.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar yağışının olduğu bölgelerde çalışma başlattı.
