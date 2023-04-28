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  4. Nisan sonunda kar sürprizi: Birçok ilimiz beyaza büründü

Nisan sonunda kar sürprizi: Birçok ilimiz beyaza büründü

Bolu'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Abant Gölü Milli Parkı beyaza büründü.

Nisan sonunda kar sürprizi: Birçok ilimiz beyaza büründü - Resim: 1

Kentte etkili olan sağanak, gece saatlerinde yüksek yerlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu merkeze 40 kilometre uzaklıktaki, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda da kar yağışı etkili oldu. 

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Nisan sonunda kar sürprizi: Birçok ilimiz beyaza büründü - Resim: 2

Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. 

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Nisan sonunda kar sürprizi: Birçok ilimiz beyaza büründü - Resim: 3

İl Özel İdaresi ekipleri, Abant yolunda kar küreme çalışması yaptı. 

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Nisan sonunda kar sürprizi: Birçok ilimiz beyaza büründü - Resim: 4

Bölgede sabah saatlerinde etkisi azalan kar yağışı, aralıklarla sürüyor. (DHA)

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