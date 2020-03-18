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  3. 18 Mart 2020 14:15

Nöbetçi eczanede corona virüse karşı dikkat çeken önlem

Muratpaşa ilçesinde, nöbetçi eczanenin koronavirüse karşı aldığı önlem görenleri şaşırttı. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı.

Nöbetçi eczanede corona virüse karşı dikkat çeken önlem

Muratpaşa ilçesinde, nöbetçi eczanenin koronavirüse karşı aldığı önlem görenleri şaşırttı. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı.

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Nöbetçi eczanede corona virüse karşı dikkat çeken önlem

Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları deliklerden yaptı.

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Nöbetçi eczanede corona virüse karşı dikkat çeken önlem

Eczane çalışanları, önlemi oluşan yoğunluk nedeniyle aldıklarını söyledi.

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Nöbetçi eczanede corona virüse karşı dikkat çeken önlem

İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti.

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