''Noel Baba'' katil oldu: Yılbaşı gecesi kanlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yılbaşına girmeye dakikalar kala henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçak ve tornavida da kullanıldı. Kavga esnasında N.T. ve B.Ş.S. (20) yaralandı.