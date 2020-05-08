Normale dönen Danimarka'da sadece iki yasak kaldı

Danimarka Parlamentosu’nda temsil edilen partilerin liderleriyle Başbakanlık Konutu Marienborg’da yapılan müzakerelerin ardından açıklama yapan Başbakanı Mette Frederiksen, 11 Mart ve ardından alınan tedbirleri kapsamında kapatılan alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs’tan itibaren, restoran, kafe, orta ve yatılı okullar, profesyonel spor faaliyetleri, kilise ve hayvanat bahçelerinin ise 18 Mayıs’tan itibaren açılabileceğini söyledi.

