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  3. 08 Mayıs 2020 11:58

Normale dönen Danimarka'da sadece iki yasak kaldı

Danimarka'da yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinin ikinci aşaması 11 Mayıs itibarıyla başlayacak. Ülkede restoran, kafe ve alışveriş merkezleri de kapılarını açacak. 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmeyecek ve sınırların açılması komşu ülkelerle bilgi alışverişi sonrası olacak.

Normale dönen Danimarka'da sadece iki yasak kaldı

Danimarka Parlamentosu’nda temsil edilen partilerin liderleriyle Başbakanlık Konutu Marienborg’da yapılan müzakerelerin ardından açıklama yapan Başbakanı Mette Frederiksen, 11 Mart ve ardından alınan tedbirleri kapsamında kapatılan alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs’tan itibaren, restoran, kafe, orta ve yatılı okullar, profesyonel spor faaliyetleri, kilise ve hayvanat bahçelerinin ise 18 Mayıs’tan itibaren açılabileceğini söyledi.

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Normale dönen Danimarka'da sadece iki yasak kaldı

Sınırları açmanın ise halen erken olduğunu kaydeden Başbakan Mette Frederiksen, komşu ülkelerle bilgi alışverişi içinde olduklarını söyledi.

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Normale dönen Danimarka'da sadece iki yasak kaldı

Danimarka'da 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağında herhangi bir değişikliğe ise gidilmedi.

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Normale dönen Danimarka'da sadece iki yasak kaldı

Kademeli olarak normal hayata 16 Nisan’da dönmeye başlayan Danimarka'da, ilk aşamada kreş ve ilkokullarda eğitim yeniden başlamış, 20 Nisan’da sürücü kursları, kuaförler, güzellik ve bakım salonları, SPA merkezleri, dövme klinikleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, optikçiler, diş klinikleri, psikologlar, işitme merkezleri ve özel hastaneler yeniden hizmete girmişti.

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