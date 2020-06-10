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  3. 10 Haziran 2020 21:49

Normalleşme adımları sonrası plajlarda son durum

Son açıklanan normalleşme adımlarından sonra, Plajlar ve sahiller 65 yaş üstü vatandaşlarla doldu. Kısıtlamaları kaldırılan vatandaşlar sahillerde ve plajlarda güneşin keyfini çıkardı.

Normalleşme adımları sonrası plajlarda son durum

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı birçok kişi, sıcak havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Normalleşme süreciyle birlikte 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının da kalkmasıyla plajlar doldu.

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Normalleşme adımları sonrası plajlarda son durum

Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, eski günlerine geri döndü. Normalleşme süreciyle birlikte açılan plajlar, yeniden doldu. 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması da kalkınca, yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Alanya'da deniz suyu sıcaklığı 24 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 63 olduğu ilçede plajlar eski günlerini aratmadı.

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Normalleşme adımları sonrası plajlarda son durum

PLAJIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI
Plajı dolduran yerli yabancı birçok kişi, keyifli zaman geçirdi. Çocukların denizde yüzerek eğlendiği plajda, bazı vatandaşlar da köpeğiyle oynadı.

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Normalleşme adımları sonrası plajlarda son durum

Normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs tedbirlerinin dikkate alınarak sosyal mesafe kuralına uyulduğu plaja gelenler gönlünce eğlendi.

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