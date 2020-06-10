Normalleşme adımları sonrası plajlarda son durum
Son açıklanan normalleşme adımlarından sonra, Plajlar ve sahiller 65 yaş üstü vatandaşlarla doldu. Kısıtlamaları kaldırılan vatandaşlar sahillerde ve plajlarda güneşin keyfini çıkardı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı birçok kişi, sıcak havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Normalleşme süreciyle birlikte 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının da kalkmasıyla plajlar doldu.
Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, eski günlerine geri döndü. Normalleşme süreciyle birlikte açılan plajlar, yeniden doldu. 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması da kalkınca, yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Alanya'da deniz suyu sıcaklığı 24 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 63 olduğu ilçede plajlar eski günlerini aratmadı.
PLAJIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI
Plajı dolduran yerli yabancı birçok kişi, keyifli zaman geçirdi. Çocukların denizde yüzerek eğlendiği plajda, bazı vatandaşlar da köpeğiyle oynadı.