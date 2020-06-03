Normalleşme sonrası İstanbul'u bekleyen büyük tehlike!
Türkiye’de koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte geçilen normalleşme sürecinde yeme içme mekanları için masalar arası mesafeler belirlendi. Birçok işletme kriterlere uyarken, bazı işletmelerin eski alışkanlıklarını sürdürdükleri dikkatlerden kaçmadı. En büyük sıkıntı, personel ile müşteri arasındaki bir metre kuralında yaşanıyor.
Sinanpaşa Camii'nin arka kısmında bulunan ve pandemi öncesi dolup taşan çay bahçelerinde ise sosyal mesafe kurallarına uygun masa düzenlemesi yapılmıştı. Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin denetimlerini arttırdığı semtte, kafelerdeki masalara dezenfektanlar konulurken, masa düzenlemesinin de sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapıldığı görüldü.
Normalleşme süreci ile kapılarını açan restoran, kafe, bar ve büfelerin birçoğu uyarı ve kriterlere uyarken, bazı işletmelerin eski alışkanlıklarını sürdürdükleri dikkatlerden kaçmadı. Mekanlardaki en büyük sıkıntı, personel ile müşteri arasında uyulması gereken bir metre kuralında yaşanıyor.
Normalleşme sürecine adapte olmaya çalışan İstanbul'da restoran, kafe ve barlar açıldı. İşletmelerin büyük kısmının sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görülürken, bazı işletmelerin eskisi gibi hiçbir kısıtlama olmadan müşteri ağırlanması dikkat çekti.
Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul'un en hareketli semtlerinden Beşiktaş, Nişantaşı, Beyoğlu üçgeninde sosyal mesafe düzenlemesine uymayan işletmelerin genelde küçük ölçekli kafe, büfe ve barlar olduğu dikkatlerden kaçmazken, restoranların masa düzenlemeleri ise Kovid-19 önlemlerine uygun şekilde yerleştirilmiş durumda.