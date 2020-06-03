Normalleşme sonrası İstanbul'u bekleyen büyük tehlike!

Normalleşme süreci ile kapılarını açan restoran, kafe, bar ve büfelerin birçoğu uyarı ve kriterlere uyarken, bazı işletmelerin eski alışkanlıklarını sürdürdükleri dikkatlerden kaçmadı. Mekanlardaki en büyük sıkıntı, personel ile müşteri arasında uyulması gereken bir metre kuralında yaşanıyor.