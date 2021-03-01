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  3. 01 Mart 2021 14:36

Normalleşme anketinin sonuçları açıklandı

IPSOS tarafından yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre Mart ayından itibaren atılacak normalleşme adımlarını toplumun yüzde 58’i olumlu buluyor

Normalleşme anketinin sonuçları açıklandı

Kademeli normalleşme adımlarıyla ilgili yol haritası bugün yapılacak kabine toplantısında kararlaştırılacak.  

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Normalleşme anketinin sonuçları açıklandı

İller, Bilim Kurulu’nca belirlenen vaka sayıları, aşı oranları gibi kriterlere göre 4 farklı gruba ayrılarak normalleşme takvimine alınacak.

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Normalleşme anketinin sonuçları açıklandı

 Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan illerde hangi adımların atılması gerektiği konusunda detaylı bir sunum gerçekleştirecek. 

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Normalleşme anketinin sonuçları açıklandı

Koca’nın sunumunda aşılama çalışmalarında gelinen aşama, mutasyonlu virüsün görüldüğü iller ve yayılmasının engellenmesi için alınan tedbirler de yer alacak.

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