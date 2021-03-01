Normalleşme anketinin sonuçları açıklandı
IPSOS tarafından yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre Mart ayından itibaren atılacak normalleşme adımlarını toplumun yüzde 58’i olumlu buluyor
Kademeli normalleşme adımlarıyla ilgili yol haritası bugün yapılacak kabine toplantısında kararlaştırılacak.
İller, Bilim Kurulu’nca belirlenen vaka sayıları, aşı oranları gibi kriterlere göre 4 farklı gruba ayrılarak normalleşme takvimine alınacak.
Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan illerde hangi adımların atılması gerektiği konusunda detaylı bir sunum gerçekleştirecek.