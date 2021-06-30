Normalleşmeye saatler kaldı... İşte 10 maddede 1 Temmuz kuralları
Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının 1 Temmuz'da başlamasıyla, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler sona erecek. İşte 10 soruda merak edilenler
İçişleri Bakanlığı'nın 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı.
İşte 10 maddede normal hayata dönüşün üçüncü etabına yönelik merak edilenler;
1 - Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat sınırlaması devam edecek mi?
Pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması sona erecek.
2 - İş yerleri hangi saatlerde çalışacak?
Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.
3 - Eğlence mekanları, sinema salonları, kapalı yüzme havuzları açılacak mı?
Açık yüzme havuzları 1 Haziran'daki genelgeyle faaliyete geçmişti. Yeni genelgeyle kapalı yüzme havuzları da hizmet vermeye başlayacak.
Daha önce Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de açılacak. Bu iş yerlerinde ve konaklama tesislerinde saat 24.00'ten sonra canlı müzik dahil müzik yayını yapılamayacak. Bu iş yerleri, ruhsatlarındaki çalışma için belirtilen saate kadar müzik yayını olmadan yeme içme servisi yapabilecek.