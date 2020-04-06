Nostaljik tramvay son seferini yaptı

Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kuruluna yapılan bilgilendirmelerin ardından, Taksim-Tünel ve Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvay seferleri ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferleri geçici olarak durdurulmasına karar verildi.