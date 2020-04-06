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  3. 06 Nisan 2020 10:15

Nostaljik tramvay son seferini yaptı

İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Taksim-Tünel ve Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvay seferleri ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferleri 21.00'dan itibaren geçici olarak durduruldu. Metro seferleri de yarından itibaren 21.00'a kadar yapılacak.

Nostaljik tramvay son seferini yaptı

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Nostaljik tramvay son seferini yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs tedbirleri kapsamında metro seferlerini yeniden düzenledi. 

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Nostaljik tramvay son seferini yaptı

Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kuruluna yapılan bilgilendirmelerin ardından, Taksim-Tünel ve Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvay seferleri ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferleri geçici olarak durdurulmasına karar verildi. 

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Nostaljik tramvay son seferini yaptı

İstiklal Caddesi'nin sembollerinden olan nostaljik tramvay, alınan geçici durdurma  kararı uyarınca son seferini yaptı. 

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