Nostaljik tramvay son seferini yaptı
İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Taksim-Tünel ve Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvay seferleri ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferleri 21.00'dan itibaren geçici olarak durduruldu. Metro seferleri de yarından itibaren 21.00'a kadar yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs tedbirleri kapsamında metro seferlerini yeniden düzenledi.
Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kuruluna yapılan bilgilendirmelerin ardından, Taksim-Tünel ve Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvay seferleri ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferleri geçici olarak durdurulmasına karar verildi.