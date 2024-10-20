Noter ücretlerine yeni düzenleme geliyor
Noterlere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. Teklifte noterlik ücretlerinin yanı sıra işlem güvenliğine yönelik ayrıntılar da yer alıyor.
Kaynak: TRT
AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu 23 maddelik yeni yargı paketinde noter ücretlerine ilişkin düzenleme de yer alıyor. Teklife göre, noterlerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.
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TRT Haber'in haberine göre; noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri nakit olarak ya da banka kartı ve kredi kartı kullanılarak tahsil edilebilecek.
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Noterlik ücret tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında düzenlenecek.
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El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliği'nin bilişim sistemine kaydedilecek.
Böylece işlemlerinin daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.
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