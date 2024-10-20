  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Noter ücretlerine yeni düzenleme geliyor

Noter ücretlerine yeni düzenleme geliyor

Noterlere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. Teklifte noterlik ücretlerinin yanı sıra işlem güvenliğine yönelik ayrıntılar da yer alıyor.

Kaynak: TRT
Noter ücretlerine yeni düzenleme geliyor - Resim: 1

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu 23 maddelik yeni yargı paketinde noter ücretlerine ilişkin düzenleme de yer alıyor. Teklife göre, noterlerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.

1 / 5
Noter ücretlerine yeni düzenleme geliyor - Resim: 2

TRT Haber'in haberine göre; noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri nakit olarak ya da banka kartı ve kredi kartı kullanılarak tahsil edilebilecek.

2 / 5
Noter ücretlerine yeni düzenleme geliyor - Resim: 3

Noterlik ücret tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında düzenlenecek.

3 / 5
Noter ücretlerine yeni düzenleme geliyor - Resim: 4

El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliği'nin bilişim sistemine kaydedilecek.

Böylece işlemlerinin daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

4 / 5