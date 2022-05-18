NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'a son veda! Gözyaşları sel oldu
Kansere yenik düşen NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 4 yıldır tedavi gördüğü meme kanserine yenik düştü ve dün yaşamını yitirdi.
Bir çocuk annesi Yurt için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Yurt'un eşi Yiğit Yurt taziyeleri kabul etti. Cenazeye Yurt'un ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Yurt'un annesi Pervin Sarıkaya, kızının tabutuna sarılıp 'Kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti' diyerek ağladı.
HEPİMİZE ÖRNEK OLACAK BİR İSİMDİ
Özlem Sarıkaya Yurt'un meslektaşı Cem Öğretir, "İnsanın kendisine ağabey dediği birinin kendisinden önce vefat etmesi gerçekten çok acı verici. Dünyanın düzeni böyle, bunu kabul etmek lazım. Mesleği için çok çaba sarf eden, en küçük kelime için zaman zaman arardı. Sonra kendi kanatlarıyla uçmaya başladı. Meslek için en iyi isimlerden biriydi çünkü güler yüzlüydü. Özlem hem iyi niyetiyle hem hayata bakışıyla, duruşuyla, aslında hepimize örnek olacak bir isimdi. Kaybettik, çok üzgünüz" dedi.
"HASTALIĞINDA BİLE YETER Kİ SİZ ÜZÜLMEYİN DERDİ"
Mesai arkadaşı Burcu Kaya da, "Çok bir gün geçiriyoruz dünden beri. Bizim için burada olmak çok zor. Muhteşem bir çalışma arkadaşıydı. Muhteşem bir kardeşti. Biz hepimiz birbirimize çok bağlıyız. Özlem'in gidişi hepimizi çok sarstı. Hastalığında bile ben iyiyim, yeter ki siz üzülmeyin derdi. Onu çok özleyeceğiz" diye konuştu.