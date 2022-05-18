NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'a son veda! Gözyaşları sel oldu

"HASTALIĞINDA BİLE YETER Kİ SİZ ÜZÜLMEYİN DERDİ"

Mesai arkadaşı Burcu Kaya da, "Çok bir gün geçiriyoruz dünden beri. Bizim için burada olmak çok zor. Muhteşem bir çalışma arkadaşıydı. Muhteşem bir kardeşti. Biz hepimiz birbirimize çok bağlıyız. Özlem'in gidişi hepimizi çok sarstı. Hastalığında bile ben iyiyim, yeter ki siz üzülmeyin derdi. Onu çok özleyeceğiz" diye konuştu.