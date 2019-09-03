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  3. 03 Eylül 2019 19:05

Nur Viral ekranlara geri dönüyor

4 sezondur hayatın içinden gerçek konu ve konukları ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Nur Viral, 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren 5. sezonuyla sabah kuşağını renklendirmeye geliyor.

Nur Viral ekranlara geri dönüyor

4 sezondur hayatın içinden gerçek konu ve konukları ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Nur Viral, 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren 5. sezonuyla sabah kuşağını renklendirmeye geliyor.

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Nur Viral ekranlara geri dönüyor

Radyo Televizyon Gazeticileri Derneği tarafından
Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscarı ödülünü alan Nur Viral’le Hayatta Her şey Var" da her gün farklı konu ve konuklar var.

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Nur Viral ekranlara geri dönüyor

Pazartesi’den Cuma’ya pek çok konu ve kendi alanında uzman konuklara ev sahipliği yapan "Hayatta Her şey Var", izleyicileri internet ve telefonla programa katılabiliyor.

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Nur Viral ekranlara geri dönüyor

Nur Viral'le "Hayatta Her şey Var" astroloji, sağlık, psikolojik sorunlar, ilişkiler, dini konular ve daha pek çok konu ile 2 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi hergün saat 11.15'de Beyaz Tv ekranlarında

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