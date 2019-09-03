Nur Viral ekranlara geri dönüyor
4 sezondur hayatın içinden gerçek konu ve konukları ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Nur Viral, 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren 5. sezonuyla sabah kuşağını renklendirmeye geliyor.
4 sezondur hayatın içinden gerçek konu ve konukları ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Nur Viral, 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren 5. sezonuyla sabah kuşağını renklendirmeye geliyor.
Radyo Televizyon Gazeticileri Derneği tarafından
Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscarı ödülünü alan Nur Viral’le Hayatta Her şey Var" da her gün farklı konu ve konuklar var.
Pazartesi’den Cuma’ya pek çok konu ve kendi alanında uzman konuklara ev sahipliği yapan "Hayatta Her şey Var", izleyicileri internet ve telefonla programa katılabiliyor.