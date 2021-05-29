Nusret Gökçe’nin saatinin bedeli dudak uçuklattı
Tuzlama hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.
Tuzlama hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.
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Altı ülkede 23 restoranı olan ünlü şef, Patek Philippe marka bir saat beğendi.
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Ancak Nusret bu saati kişiselleştirmek istedi ve altın saatin üzerine 200'den fazla pırlanta konuldu.
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Nusret'in bu havalı saatinin değeri yaklaşık 6 milyon lira.
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