Nusret tüm dünyadaki restoranlara ilham vermeye devam ediyor: Altın pizza üretti

Nonna Said'in görev yöneticisi Gareth Slack, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yiyecek ve içecekte altınla deney yapıyoruz. Gold Digger pizzasını baş şefimiz buldu. Bu bir margherita; ama kabuğunda 24 ayar altın varak ve altın tozu var” diye konuştu.