Nusret tüm dünyadaki restoranlara ilham vermeye devam ediyor: Altın pizza üretti
Salt Bae lakaplı ünlü Türk şef Nusret Gökçe, tüm dünyadaki restoranlara ilham vermeye devam ediyor.
İskoçya’nın Glasgow kentindeki bir restoran dünyaca ünlü şef Nusret Gökçe’den ilham alarak 24 ayar altınla kaplanmış bir pizzayı menüsüne ekledi.
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“Salt Bae” lakaplı şefin yaklaşık 11 lin liralık altın kaplama bifteği Hollywoood ünlüleri ve iş insanları tarafından büyük ilgi görürken Nonna Said adlı restoranın “Gold Digger” (Altın Avcısı) adlı pizzası yalnızca 6,30 sterline (yaklaşık 83 lira) mal oluyor.
Nusret Gökçe, 2017'de Türkiye'deki ilk restoranında bir bifteğe tuz serptiği bir videonun viral olmasıyla ün kazanmıştı.
Nonna Said'in görev yöneticisi Gareth Slack, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yiyecek ve içecekte altınla deney yapıyoruz. Gold Digger pizzasını baş şefimiz buldu. Bu bir margherita; ama kabuğunda 24 ayar altın varak ve altın tozu var” diye konuştu.