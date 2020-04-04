  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Nisan 2020 13:42

Brezilya Devlet Başkanı: Bu virüs yağmur gibidir

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede 343 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsü ciddiye almıyor. Bolsonaro, ''Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak'' dedi.

Brezilya Devlet Başkanı: Bu virüs yağmur gibidir

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bir etkinlik çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak" ifadesini kullandı.

1/ 25
Brezilya Devlet Başkanı: Bu virüs yağmur gibidir

Salgın nedeniyle sosyal mesafe tedbirleri alan valilere ve belediye başkanlarına tepkisini yineleyen Bolsonaro, "Pozisyonumu zaten biliyorsunuz, Brezilya halkı bu kararları 2-3 ay kaldıramaz. Muazzam bir işsizlik olacak" değerlendirmesinde bulundu.

2/ 25
Brezilya Devlet Başkanı: Bu virüs yağmur gibidir

Ülkede milyonlarca kişi, Bolsonaro'nun salgına yönelik yaklaşımını balkonlarda tencere tava çalarak protesto etmişti.

3/ 25
Brezilya Devlet Başkanı: Bu virüs yağmur gibidir

Yeni tip corona virüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, salgın nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, karantina ve önlemleri abartılı bulduğunu söylemişti.

4/ 25
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM