Brezilya Devlet Başkanı: Bu virüs yağmur gibidir

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bir etkinlik çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak" ifadesini kullandı.

