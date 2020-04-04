Brezilya Devlet Başkanı: Bu virüs yağmur gibidir
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede 343 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsü ciddiye almıyor. Bolsonaro, ''Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak'' dedi.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bir etkinlik çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak" ifadesini kullandı.
Salgın nedeniyle sosyal mesafe tedbirleri alan valilere ve belediye başkanlarına tepkisini yineleyen Bolsonaro, "Pozisyonumu zaten biliyorsunuz, Brezilya halkı bu kararları 2-3 ay kaldıramaz. Muazzam bir işsizlik olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Ülkede milyonlarca kişi, Bolsonaro'nun salgına yönelik yaklaşımını balkonlarda tencere tava çalarak protesto etmişti.