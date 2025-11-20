''O engelli, ben kanserim'' dedi ve... Bir baba kızını öldürüp, intihar etti
İzmir'de bir kişi doğuştan engelli olan 30 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti. Kızını öldürüp intihar eden babanın kanser hastası olduğu ortaya çıktı...
Olay, saat 16.30 sıralarında, Menderes Mahallesi 1007 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre işçi emeklisi H.S., henüz belirlenemeyen nedenle doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli kızı F.S.'ı pompalı tüfekle başından vurdu.
H.S. daha sonra silahı kendi başına doğrultup ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ile kızın cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Psikolojik sorunları olan ve yaklaşık 3 yıl önce eşinden boşanan H.S.'a bir süre önce kolon kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.
Ölenlerin yakınları ise H.S.'ın kendisine bir şey olması halinde engelli kızına kimin bakacağına yönelik endişe taşıdığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.