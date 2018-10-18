O ilimizde bulundu ! Bölgeye kimse alınmıyor
Roma dönemine ait bir mezarlığın bulunduğu düşünülen bölgeye kimse alınmıyor.
Daha önce 4 lahit bulunması ardından '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede 1 lahit daha bulundu.
Bursa'nın İznik ilçesinde, 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu.
İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı.