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  3. 18 Ekim 2018 21:18

O ilimizde bulundu ! Bölgeye kimse alınmıyor

Roma dönemine ait bir mezarlığın bulunduğu düşünülen bölgeye kimse alınmıyor.

O ilimizde bulundu ! Bölgeye kimse alınmıyor

Daha önce 4 lahit bulunması ardından '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede 1 lahit daha bulundu.

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O ilimizde bulundu ! Bölgeye kimse alınmıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde, 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu.

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O ilimizde bulundu ! Bölgeye kimse alınmıyor

İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı.

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O ilimizde bulundu ! Bölgeye kimse alınmıyor

2015 yılında İznik'te defineciler tarafından tahrip edildikten sonra bulunan lahdin olduğu zeytinlikte daha sonra 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 15 dönüm zeytinlik alan kamulaştırıldı ve '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı.

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