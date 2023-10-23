O ilimizden petrol fışkırıyor: Günde 25 bin varil üretim
Şırnak'ın Gabar Dağı'nda bulunan petrol sahasında günde 25 bin varil petrol üretimine ulaşıldığı bildirildi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gabar bölgesinde günlük 25 bin varil petrol üretimine ulaşıldığı aktarılarak, "Enerjide bağımsız Türkiye hedefimize doğru, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde dağ taş, gece gündüz demeden tüm ekibimizle görevdeyiz" denildi.
Petrol sahasındaki çalışmaların aktarıldığı videoda konuşan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük üretimimizi sadece Gabar projesinden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yılı sonu için hedefimiz ise sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Aralık 2022'de Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini duyurmuştu.
2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu açıklandı.