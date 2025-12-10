O kaçtı, polis kovaladı: ''Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım''

Olay, saat 06.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Murat Caddesi’nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphe üzerine otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Cadde ve sokaklarda süren yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından araç durdurularak sürücü yakalandı.