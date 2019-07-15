O kanlı gecenin seyrini değiştiren kahramanlar

HALİT YAŞAR MİNE

15 Temmuz gecesinin kahramanlarından biri de Halit Yaşar Mine'ydi. O gece şehit olan Albay Sait Ertürk'ün emrindeki askerlerden biri olan Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kışlası'nda darbecilere müdahale ederken hainler tarafından şehit edildi.



