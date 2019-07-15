O kanlı gecenin seyrini değiştiren kahramanlar
15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesi için kahramanca mücadele eden askerler canları pahasına hainlere geçit vermedi. İşte o kanlı gecede şehit düşen Türk milletinin kahramanları...
ÖMER HALİSDEMİR
Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 15 Temmuz gecesi verdiği mücadeleyle Türk milletinin kahramanı oldu. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeyi amaçlayan hainlere geçit vermedi. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emriyle darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi Komutanlığı vermemek için öldüren Halisdemir, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
HALİT YAŞAR MİNE
15 Temmuz gecesinin kahramanlarından biri de Halit Yaşar Mine'ydi. O gece şehit olan Albay Sait Ertürk'ün emrindeki askerlerden biri olan Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kışlası'nda darbecilere müdahale ederken hainler tarafından şehit edildi.
BÜLENT AYDIN
Topçu Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubaylığını yapıyordu. Darbe girişiminin kahramanlarından biri olan Bülent Aydın, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nın basan hainler tarafından şehit edildi. Verdiği mücadeleyle o kanlı gecenin seyrini değiştirdi.
ZİYA İLHAN DAĞDAŞ
Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, hain darbe girişiminden sadece 4 gün önce Ankara Kar Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı'na tayin edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınn çağrısıyla direnişe katılan Astsubay Dağdaş, Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde başına isabet eden kurşunla şehit oldu.