O kenti fareler bastı: Sıçan Şefi'ne 170 bin dolar maaş

170 BİN DOLARA VARAN MAAŞ

Bu hafta yayınlanan ve esprili bir dille yazılan iş ilanında "ideal adayın yüksek motivasyonlu ve biraz kana susamış biri olması gerektiği bildirildi. Rol için seçilen kişiye yıllık olarak 120 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 236 bin lira) ile 170 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 167 bin lira) arasında bir maaş verileceği belirtildi.