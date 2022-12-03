O kenti fareler bastı: Sıçan Şefi'ne 170 bin dolar maaş
ABD’nin New York kentini fareler basması sonucu New York Belediye Başkanlığı, farelerle savaşmak için halk arasında “sıçan şefi” olarak adlandırılan bir “kemirgen azaltma yöneticisi” aradığını duyurdu.
ABD’nin New York kentinde neredeyse her sokakta fareler cirit atmaya başladı.
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Eldeki yöntemlerle hayvanlarla mücadele etmekte yetersiz kalan New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın ofisi ilginç bir iş ilanı yayınlandı. Yayımlanan ilanda kentin "gerçek düşmanı" ile savaşmak için bir "kemirgen azaltma yöneticisi" arandığı duyuruldu.
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170 BİN DOLARA VARAN MAAŞ
Bu hafta yayınlanan ve esprili bir dille yazılan iş ilanında "ideal adayın yüksek motivasyonlu ve biraz kana susamış biri olması gerektiği bildirildi. Rol için seçilen kişiye yıllık olarak 120 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 236 bin lira) ile 170 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 167 bin lira) arasında bir maaş verileceği belirtildi.
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İlanda şu ifadeler kullanıldı:
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