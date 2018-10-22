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  3. 22 Ekim 2018 08:55

O Ses'in çocuk yıldızının son hali şaşırtıyor

O Ses Türkiye yarışmasıyla tanınan Şahin Kendirci, ''Müslüm'' filminde oyuncu olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

O Ses'in çocuk yıldızının son hali şaşırtıyor

O Ses Türkiye'ye konuk olan, O Ses Çocuklar'ın şampiyonu Adanalı Şahin Kendirci, son haliyle izleyicileri şaşırttı.

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O Ses'in çocuk yıldızının son hali şaşırtıyor

O Ses Çocuklar yarışmasında şampiyon olarak tanınan Şahin Kendirci, yıllar sonra aynı sahneye bu defa bir oyuncu olarak çıktı.

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O Ses'in çocuk yıldızının son hali şaşırtıyor

O Ses Türkiye'ye konuk olan Kendirci, Müslüm filminin müziği olan 'Adana'ya gidek' türküsünü seslendirdi.

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O Ses'in çocuk yıldızının son hali şaşırtıyor

Ayla filminin yapımcısının yeni sinema filmi olan Müslüm'de Müslüm Gürses'in gençliğini oynayan Şahin Kendirci, değişimiyle herkesi şaşırttı.

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