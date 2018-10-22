O Ses'in çocuk yıldızının son hali şaşırtıyor
O Ses Türkiye yarışmasıyla tanınan Şahin Kendirci, ''Müslüm'' filminde oyuncu olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.
O Ses Türkiye'ye konuk olan, O Ses Çocuklar'ın şampiyonu Adanalı Şahin Kendirci, son haliyle izleyicileri şaşırttı.
O Ses Çocuklar yarışmasında şampiyon olarak tanınan Şahin Kendirci, yıllar sonra aynı sahneye bu defa bir oyuncu olarak çıktı.
O Ses Türkiye'ye konuk olan Kendirci, Müslüm filminin müziği olan 'Adana'ya gidek' türküsünü seslendirdi.