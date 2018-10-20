O teknelerin akıbeti belli oldu

Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki lüks yatların ve teknelerin de bulunduğu 200 üzerindeki deniz araçlarına her geçen gün artan göçmen kaçakçılığı nedeniyle yenileri ekleniyor. İnsan kaçakçıları çoğu çalıntı 5 ila 30 metre arasındaki yat ve teknelerin isimlerini ve plakalarını silerek taşıma yapıyor. Kimin olduğu tespit edilemeyen tekne ve yatlara CE uygunluk belgesi verilmiyor. Bu yüzden ihaleye çıkamayan tekne ve yatlar MKE’ye teslim edilerek hurdaya ayrılacak. İçlerinde kullanılabilir durumda olan tekne ve yatların da bulunduğu yüzlerce deniz aracı kaderine terk edilecek.