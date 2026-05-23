O Türkiye'nin uçan karakolu... Kocaeli'den havalandı, Dakar'da görevi devraldı
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait deniz karakol uçakları, Afrika'daki savunma iş birliği ve deniz güvenliği kapsamında Senegal'de görev devir teslimi yaptı. Kocaeli Topel Ana Üssü'nden kalkan uçağımızın Dakar'a ulaşmasıyla bölgedeki uçuş süresi 358 saati aştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesi operasyonlardaki başarısını kıtalararası boyuta taşıyarak Afrika'daki stratejik varlığını güçlendirmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait deniz karakol uçakları, dost ve müttefik Senegal'in hava sahası ile deniz yetki alanlarındaki keşif ve gözetleme görevlerini aralıksız sürdürüyor.
Kocaeli'den Senegal'e Uzanan Kıtalararası İntikal
Bölgede uçuş ömrünü tamamlayan unsurların değişimi için kusursuz bir lojistik operasyon gerçekleştirildi. 16 Mayıs'ta Kocaeli'deki Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan deniz karakol uçağımız, İspanya'nın Rota ve Gran Canaria meydanlarında stratejik yakıt ikmallerini tamamlayarak Senegal'in başkenti Dakar'a ulaştı.
İntikal süreci, gökyüzünde gurur verici bir buluşmaya da sahne oldu. Bölgede halihazırda görev yapan diğer Türk karakol uçağı, yeni gelen unsuru Moritanya-Senegal hava sahası sınırında havada karşılayarak Dakar'a kadar omuz omuza bir 'kol uçuşu' gerçekleştirdi. MSB, bu anların fotoğraf ve video kayıtlarıyla ölümsüzleştirildiğini duyurdu.