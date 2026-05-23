O Türkiye'nin uçan karakolu... Kocaeli'den havalandı, Dakar'da görevi devraldı

İntikal süreci, gökyüzünde gurur verici bir buluşmaya da sahne oldu. Bölgede halihazırda görev yapan diğer Türk karakol uçağı, yeni gelen unsuru Moritanya-Senegal hava sahası sınırında havada karşılayarak Dakar'a kadar omuz omuza bir 'kol uçuşu' gerçekleştirdi. MSB, bu anların fotoğraf ve video kayıtlarıyla ölümsüzleştirildiğini duyurdu.