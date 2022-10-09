O ülke kabusu yaşıyor! Tüm hayat sular altında kaldı

Son 20 yılın en şiddetli muson sezonunu geçiren Tayland'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlara neden olmaya devam ediyor. Şiddetli yağışların etkili olduğu Ubon Ratchathani şehri neredeyse tamamen sular altında kaldı. Şehirde yardım ve kurtarma çalışmaları, botlar ve helikopterler yardımıyla sağlanırken, Tayland donanması da çalışmalarda görev yapıyor.