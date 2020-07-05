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  3. 05 Temmuz 2020 11:14

O ülkede sel felaketi en az 16 can aldı!

Japonya’da şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybederken, kayıp 13 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

O ülkede sel felaketi en az 16 can aldı!

Japonya'nın Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde dün görülen şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin bilançosu netleşmeye başladı.

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O ülkede sel felaketi en az 16 can aldı!

Kuma Nehri'nin taşması sonucu bölgedeki birçok yapının sular altında kaldığını açıklayan yerel otoriteler, en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmalarının pazar günü itibariyle sürdüğü belirtildi.

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O ülkede sel felaketi en az 16 can aldı!

Şiddetli yağış felakete neden oldu
Japonya'nın Kyushu bölgesinde bulunan Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde şiddetli yağış nedeniyle birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmiş, Kuma Nehri başta olmak üzere akarsuların taşması sonucu binlerce ev sular altında kalmıştı.

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O ülkede sel felaketi en az 16 can aldı!

Çevre eyaletlerden 450 kurtarma personeli ile 120 polis arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere afet bölgesine gönderilirken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe de 10 bin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin bölgeye sevk edilmesi talimatı vermişti.

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