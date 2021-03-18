O ülkede yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
Brezilya'da koronavirüs kabusu sürerken ülkedeki 15 eyalette yoğun bakım ünitesindeki doluluk oranının yüzde 90'ı aştığı belirtildi.
Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz (Fiocruz), yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Brezilya'nın, 27 eyaletinden 25'indeki yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını ve tarihindeki en büyük sağlık sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Fiocruz'dan yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının Brezilya'da son günlerde artış gösterdiği belirtildi.
Ülkede 15 eyalette yoğun bakım ünitesindeki doluluk oranının yüzde 90'ı aştığı aktarılarak, Rio de Grande do Sul eyaletinde ise söz konusu oranın yüzde 100'e ulaştığı kaydedildi.
Böylece ülkedeki 27 eyaletten 25'indeki yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıktığına ve "tarihindeki en büyük sağlık sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya" olduğuna işaret edildi.
Yoğun bakım doluluk oranlarının Rio de Janeiro'da yüzde 79 ve Roraima'da yüzde 73 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
Araştırmayı yürüten uzmanların, salgına karşı, temel olmayan etkinliklerin durdurulması gibi önlemlerin alınması gerektiği uyarısında bulunduğu kaydedildi.