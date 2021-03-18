O ülkede yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz (Fiocruz), yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Brezilya'nın, 27 eyaletinden 25'indeki yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını ve tarihindeki en büyük sağlık sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.