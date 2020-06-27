O ülkede yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Japonya'nın güneydoğusundaki Yamato şehrinde 1 Temmuz'dan itibaren yolda yürürken telefon kullanmak yasaklandı. İlginç yasak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kanagawa eyaletine bağlı Yamato şehrinde yürürken cep telefonu kullanılmasına, şehir meclisinin çıkardığı yönetmelikle yasaklama getirildi.
YAYALARIN YÜZDE 12'Sİ TELEFON KULLANIYOR
Kyodo'nun haberine göre ocak ayında şehrin iki noktasında yapılan kamuoyu araştırması, yayaların yaklaşık yüzde 12'sinin yürürken telefon kullandıklarını ortaya çıkardı..
TRAFİĞİ AKSATMAYACAK NOKTALARDA DURACAKLAR
Araştırma sonrası, haziran başında şehir meclisine sunulan yönetmelik, karara bağlandı.