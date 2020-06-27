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  3. 27 Haziran 2020 10:49

O ülkede yürürken telefon kullanmak yasaklandı

Japonya'nın güneydoğusundaki Yamato şehrinde 1 Temmuz'dan itibaren yolda yürürken telefon kullanmak yasaklandı. İlginç yasak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

O ülkede yürürken telefon kullanmak yasaklandı

Kanagawa eyaletine bağlı Yamato şehrinde yürürken cep telefonu kullanılmasına, şehir meclisinin çıkardığı yönetmelikle yasaklama getirildi.

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O ülkede yürürken telefon kullanmak yasaklandı

YAYALARIN YÜZDE 12'Sİ TELEFON KULLANIYOR


Kyodo'nun haberine göre ocak ayında şehrin iki noktasında yapılan kamuoyu araştırması, yayaların yaklaşık yüzde 12'sinin yürürken telefon kullandıklarını ortaya çıkardı..

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O ülkede yürürken telefon kullanmak yasaklandı

TRAFİĞİ AKSATMAYACAK NOKTALARDA DURACAKLAR

Araştırma sonrası, haziran başında şehir meclisine sunulan yönetmelik, karara bağlandı.

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O ülkede yürürken telefon kullanmak yasaklandı

Karara göre, cadde ve park gibi kamuya açık lokasyonlarda telefon kullanabilecek yayalar, trafiği aksatmayacak noktalarda duracak.

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